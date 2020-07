Sole splendente in provincia di Lucca anche per l’intera giornata di domani (22 luglio), con una temperatura massima di 34 gradi e un alto livello di umidità. Un campo di alta pressione abbraccerà infatti la Regione garantendo bel tempo anche per tutto il fine settimana.

Anche per giovedì (23 luglio) quindi, cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata. Venti molto deboli e un mare poco mosso. Leggero cambio di situazione per venerdì (24 luglio) dove nel pomeriggio si registra un’alternanza di piccole piogge e schiarite con una temperatura massima di 27 gradi e un elevato grado di umidità.

Soleggiato tutto il fine settimana (sabato 25 e domenica 26 luglio), con una temperatura massima di 34 gradi, un mare prevalentemente calmo e tanta afa.

Probabile pioggia invece per lunedì (27 luglio) dove nel pomeriggio sono previste nubi irregolari con qualche possibile rovescio.