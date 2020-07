San Miniato è Covid Free, è guarita anche l’ultima persona contagiata dal virus

La Toscana non riesce a raggiungere l’obiettivo dei contagi zero in questa estate, che sembra sempre più una tregua e non una vittoria nella guerra contro il Covid19, (è notizia di oggi che nella vicina provincia di Lucca è stato isolato un nuovo focolaio leggi qui).

Intato però a San Miniato una piccola vittoria è stata segnata, a comunicarla è il sindaco Simone Giglioli, il territorio comunale al momento è Covid Free. Anche l’ultima persona infettata si è negativizzata dopo una lunga malattia.

“Dopo 4 mesi, 57 persone positive, e purtroppo 5 decessi, – dice Gilgioli – siamo arrivati alla completa guarigione. E’ da tanto tempo che sognavo questo momento, e ne sono particolarmente felice”.

“Questo vuol dire che il pericolo è definitivamente passato? – continua il primo cittadino – no assolutamente, occorre tenere alta la guardia, occorre ancora prudenza e cautela, proprio per non ripiombare nel periodo nero, quando tutti i giorni eravamo funestati da un bollettino di guerra”.

“Approfitto dell’occasione, – conclude Gilgioli – per ringraziare, ancora una volta tutti i volontari, tutte le organizzazioni di Protezione civile, e i dipendenti comunali che hanno lavorato in questa lunga emergenza. Senza di loro sarebbe stato impossibile farcela”