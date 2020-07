E’ uscito dalla sua casa di Staffoli nella mattina di oggi 21 luglio. L’uomo, 74 anni, come al solito è salito in auto ed è partito solo che da allora, la famiglia non lo ha più visto.

Per questo, dal pomeriggio, sono iniziate le ricerche che si stanno concentrando in modo particolare nella zona industriale di Castelfranco di Sotto.

Sul posto è arrivata anche l’unità cinofila della protezione civile. Le operazioni sono coordinate dai carabinieri della compagnia di San Miniato e sono impegnati anche vigili del fuoco, Pubblica assistenza di Castelfranco, Croce Rossa e le Misericordie di Santa Croce e Castelfranco.

(Notizia in aggiornamento)