Auto svaligiata a Fucecchio, nei guai tre 20enni di San Miniato

Quando hanno visto i carabinieri, hanno persino “bucato uno stop”. Così i militari li hanno seguiti e hanno scoperto che avevano appena svaligiato un’auto in sosta e nella mattina di ieri 21 luglio a Fucecchio, i carabinieri dell’aliquota radiomobile della compagnia di Empoli hanno arrestato i 3.

I militari dell’Arma, impegnati in un servizio perlustrativo a Fucecchio, all’altezza di viale Bruno Buozzi in corrispondenza dell’intersezione con via Fucini, ha notato l’Audi A3. L’hanno seguita e una volta bloccata, hanno proceduto al controllo dei tre occupanti di 21, 26 e 23 anni, tutti residenti a San Miniato.

I tre hanno subito mostrato evidenti segni di nervosismo al controllo e così i militari hanno deciso di approfondire e guardare anche all’interno del mezzo: sotto al sedile anteriore destro c’era una borsa da donna di ingente valore, con all’interno un portafogli, alcuni documenti e, in una tasca interna, la somma di 220 euro (4 banconote da 50 e 2 banconote da 10).

Immediati accertamenti hanno consentito agli operanti di appurare che la borsa era appena stata rubata da un’autovettura lasciata in sosta a pochi metri di distanza dal luogo del controllo, autovettura che è stata trovata, difatti, con il deflettore posteriore sinistro infranto.

La perquisizione personale sui tre, tutti già noti, ha fatto recuperare l’ulteriore somma contante di 265 euro (5 banconote da 50, 1 banconota da 10 e una banconota da 5), sottratta dall’interno del portafogli custodito all’interno della borsa.

La refurtiva è stata interamente recuperata e restituita alla derubata.