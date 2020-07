Furto al Centro raccolta di Santa Croce sull’Arno: è il sesto in poche settimane

Quando i carabinieri li hanno fermati, in auto avevano 6 batterie per auto, un tagliasiepi elettrico, 2 televisori e 5 paia di scarpe che sono in seguito risultati rubati poco prima da un centro di raccolta differenziata di Santa Croce sull’Arno.

I due, un uomo e una donna conviventi di 41 e 33 anni, sono stati fermati e poi arrestati a Santa Maria a Monte nella notte tra 21 e 22 luglio dai militari della compagnia carabinieri di San Minato con l’accusa di concorso in furto pluriaggravato.

L’auto sulla quale viaggiavano è stata fermata nell’ambito dei quotidiani controlli del territorio.

Nella mattina di oggi 22 luglio i due, domiciliati a Vecchiano ma di fatto senza fissa dimora, hanno patteggiato e sono stati condannati a 6 mesi con pena sospesa.

Sono state le immagini delle telecamere a incastrarli: nelle immagini si vedono mentre danneggiano una rete di recinzione prima di introdursi nell’area. Quello di ieri sarebbe almeno il sesto furto nella proprietà comunale negli ultimi 20 giorni, tanto che il Comune aveva già presentato denuncia.