Auto nel laghetto a Cascina

Nel pomeriggio di ieri 22 luglio, per cause e con dinamica ancora in corso di accertamento, un’auto è finita in un laghetto a Cascina.

Non c’erano persone a bordo ma per recuperare il veicolo, affondato per 5 metri, sono dovuti arrivare i vigili del fuoco del distaccamento di Cascina insieme al nucleo Sommozzatori di Livorno.

L’auto è stata prima riportata in galleggiamento, poi trainata sulla sponda.