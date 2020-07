Il camper era parcheggiato nel piazzale di un condominio di Pontedera. Come sia scoppiato l‘incendio è ancora in corso di accertamento.

Erano le 23 circa di ieri 22 luglio quando i vigili del fuoco sono arrivati in via Nenni. Le fiamme sono state spente prima che potessero estendersi ad altri veicoli, anche se il camper è andato completamente distrutto. Non risultano persone coinvolte.