Gesti osceni verso una ragazzina, 60enne preso a botte dal padre

Le indagini dei carabinieri della compagnia di San Miniato sono in corso e al momento nessuna denuncia è stata perfezionata e forse non ce ne sarà neppure bisogno. Ma è finita alle mani, davanti a molte persone, una lite scoppiata ieri notte 22 luglio ai Giardini Bucalossi a San Miniato. Quando la chiamata è arrivata al 112, ha raccontato un’accesa lite tra due persone, che i militari hanno immediatamente fermato.

A litigare erano due uomini: uno ha raccontato che l’altro aveva fatto gesti osceni all’indirizzo della figlia minore, che si è spaventata e, turbata, ha raccontato al padre la scena. Così lui ha chiesto conto al 60enne di Empoli che, mentre i carabinieri controllavano i documenti, li ha lasciati lì e se n’è andato frastornato e confuso.

Una “fuga” durata ben poco: dopo qualche centinaia di metri, i carabinieri lo hanno raggiunto e portato in caserma. Non essendoci, di fatto e fino a prova contraria, alcun reato consumato, l’uomo è tornato a casa e le indagini sono ancora in corso.