Grave incidente in FiPiLi tra Pontedera e Ponsacco, strada chiusa

Dopo l’impatto con l’auto, il camion è finito nella corsia opposta. Il grave incidente è successo nel pomeriggio di oggi 24 luglio in FiPiLi tra le uscite di Pontedera e Ponsacco in direzione Pisa ma sono coinvolte entrambe le corsie tanto che al momento c’è l’uscita obbligatoria verso Pisa a Pontedera e si viaggia su una sola corsia e con estrema difficoltà in direzione Firenze.

Ci sono già lunghe code in entrambi i sensi di marcia. Sul posto c’è il personale sanitario inviato dal 118 per soccorrere le persone coinvolte.

(Notizia in aggiornamento)