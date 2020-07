Il cielo che diventa nero d’improvviso e poi qualche minuto di vento e pioggia scrosciante. Abbastanza per creare qualche disagio in diverse zone della provincia di Pisa e Firenze. A Fucecchio, alcuni rami sono caduti dai platani su piazza Aldo Moro, colpendo anche 2 auto in sosta.

I danni non sono sembrati particolarmente rilevanti, ma polizia municipale e vigili del fuoco sono dovuti intervenire per mettere in sicurezza l’area e rimuovere un altro ramo, più grosso e pericolante. L’area è rimasta chiusa fino all’arrivo del cestello, che ha permesso di rimuovere il pericolo.

Nel pomeriggio di oggi 24 luglio, i vigili del fuoco sono intervenuti in varie circostanze e al momento, nonostante l’ondata di maltempo sia per ora conclusa, restano diversi interventi da evadere.