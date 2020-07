Scoppia una bombola a Castellina Marittima, ferite due persone

L’edificio non è crollato, anche se saranno necessarie verifiche strutturali. In seguito all’esplosione di una bombola, però, è scoppiato un incendio. Sono rimaste ferite due persone, marito e moglie, l’uomo in modo più serio, tanto che è dovuto arrivare l’elisoccorso Pegaso.

E’ successo nel pomeriggio di oggi 25 luglio a Castellina Marittima. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco dei comandi di Pisa e Livorno, distaccamenti di Saline di Volterra e Cecina. L’esplosione è avvenuta in un’abitazione isolata.

Le cause e la dinamica dell’incidente sono in corso di accertamento.