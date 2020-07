Per cause e con dinamica in corso di accertamento, 2 auto si sono scontrate a Treggiaia, sulla strada delle colline per Legoli.

Erano le 20 circa di oggi 29 luglio quando i vigili del fuoco del distaccamento di Pontedera sono arrivati sul posto, per mettere in sicurezza i veicoli ed estrarre i due feriti per affidarli alle cure del 118, che li ha accompagnati in ospedale.

Foto 2 di 2



I due feriti sono un ragazzo di 24 anni di Terricciola trasportato a Cisanello e uno di 72 anni di Lucca.