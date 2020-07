Travolto da un’auto pirata a Lido di Camaiore, 21enne di Castelfranco di Sotto in coma

Mattinata drammatica a Lido di Camaiore, quella di oggi 29 luglio sui viali a mare. Quando mancavano dieci minuti alle 5 un giovane di 21 anni di origine albanese che vive con la famiglia a Castelfranco di Sotto è stato travolto da un’auto mentre viaggiava in bicicletta sul viale Bernardini. Il conducente del mezzo a quattro ruote non si è fermato per i soccorsi.

Si è subito capita la gravità del sinistro. L’uomo, a terra dopo essere stato travolto, inizialmente cosciente ma in gravi condizioni è stato condotto al vicino ospedale Versilia da dove, dopo essere stato sedato e intubato per il grave trauma cranico, poco prima delle 7, è stato trasportato d’urgenza alla neurochirurgia dell’ospedale di Livorno.

Della ricostruzione della dinamica si occupano i carabinieri, che stanno verificando se esistono immagini da telecamere di videosorveglianza utili a individuare il responsabile dell’investimento.