Incidente a San Giuliano Terme, ferita ragazza di Orentano

Una ragazza di 18 anni di Orentano è rimasta ferita in un incidente tra auto e moto. Lo scontro è avvenuto nel pomeriggio di oggi 31 luglio in via del Brennero a San Giuliano Terme.

Per ragioni e con dinamica in corso di accertamento da parte della polizia municipale, i due veicoli si sono scontrati e una persona è rimasta a terra, pur se cosciente. Nell’incidente è rimasto ferito anche un ragazzo di 28 residente a Pisa.

Entrambi si trovano a Cisanello, ma non sono in pericolo di vita.