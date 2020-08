Escursionista di Cascina si ferisce a una caviglia sulla falesia delle Rocchette

E’ caduto mentre stava facendo una arrampicata alla falesia delle Rocchette, nel comune di Fornovolasco. Protagonista della disavventura un uomo di 53 anni di Cascina. Nella fase di caduta ha urtato violentemente la caviglia e si sospetta una frattura.

Il compagno di cordata l’ha calato alla base della via di arrampicata. La squadra del Soccorso Alpino l’ha recuperato, imbarellato e portato dunque fino alla strada dove ad attendere c’era l’ambulanza.

Per il recupero i tecnici hanno dovuto effettuare diverse manovre tecniche sia in discesa che in salita a causa della pendenza ed impervietà del terreno.