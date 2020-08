Con ieri sera, è finito il weekend in Golena d’Era. Quando gli agenti di Polizia del commissariato di Pontedera, ieri 31 luglio, sono arrivati per i normali controlli, si sono trovati davanti molta gente senza mascherina e a distanza ravvicinata. Una situazione, questa, che ha reso necessario prendere immediati provvedimenti.

Il locale resterà quindi chiuso per 3 giorni e quando martedì riaprirà, niente sarà più come prima. Di certo i gestori hanno l’obbligo di vigilanza, ma sappiamo tutti bene quanto i corretti comportamenti dipendano prima da noi.

Per questo, da martedì le regole cambiano: salta la fila all’ingresso chi ha sul telefono l’app Immuni e la distanza di sicurezza dovrà essere mantenuta anche al bancone del bar, dove quindi si arriverà in fila.

La mascherina è obbligatoria per entrare e deve essere indossata se non si mantiene la distanza di un metro. A queste regole dovrà per forza unirsi una maggior vigilanza interna del personale che spera sulla capacità di autodeterminarsi delle persone.

Ma che, altrimenti, si vedrà costretta a inasprire le regole.

(Notizia in aggiornamento)

Foto Enrico Damiani