Cade dal tetto di un capannone, grave un 24enne

E’ caduto dal tetto di un capannone: è grave un giovane di 24 anni. L’incidente è avvenuto oggi pomeriggio (2 agosto) attorno alle 17,40 a Pontedera in via Papa Giovanni XXIII, in località La Bianca.

Il giovane ha fatto un volo di circa 10-13 metri. E’ stato trasportato con Pegaso al pronto soccorso dell’ospedale Cisanello di Pisa.