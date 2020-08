Rubano alimenti al supermercato: arrestati

Sono stati sorpresi a rubare generi alimentari in un supermercato. Per questo sono stati denunciati un 24enne e un 34enne per furto aggravato. E’ accaduto in un esercizio commerciale di S. Maria a Monte. A far scattare le manette i carabinieri di San Miniato, intervenuti su richiesta del personale che aveva osservato i due ladri in azione.

I due sono stati bloccati dal personale di vigilanza dell’attività: avevano prodotti per oltre 350 euro.

La merce è stata restituita, mentre i due sono stati accompagnati nelle camere di sicurezza della caserma dei carabinieri e domattina saranno giudicati con rito direttissimo.