Due persone sono state soccorse dal personale inviato dal 118 in un incidente successo nel pomeriggio di oggi 5 agosto a Castelfranco di Sotto. Uno dei due in particolare, un uomo di 50 anni, è stato accompagnato all’ospedale San Giuseppe di Empoli per gli accertamenti del caso.

Cause e dinamica del sinistro sono in via di accertamento dagli agenti della polizia municipale di Castelfranco. Lo scontro è avvenuto in piazza del Volontariato intorno alle 17,30.

Una delle due auto è stata colpita dal lato del conducente, che è quindi rimasto bloccato nell’abitacolo: per estrarlo sono intervenuti i vigili del fuoco.