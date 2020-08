Durante controlli, i carabinieri forestali di Empoli hanno trovato una serie di irregolarità sul ciglio di sponda, sulla sinistra idrografica del torrente Orme: manufatti, recinzioni, tettoie, porzioni di immobili, platee e cordoli in cemento armato, capanni per animali domestici e da cortile.

Dal giugno 2018, i militari hanno eseguito una serie di controlli per la prevenzione dei rischi connessi al dissesto idrogeologico a Casenuove di Empoli. I controlli disposti dal gruppo Cc Forestale di Firenze sono stati effettuati nell’ambito degli accordi convenzionali esistenti tra la Regione Toscana e i Cc forestali, con le indicazioni fornite dal Genio Civile. Le verifiche effettuate sono finalizzate a verificare prelievi abusivi di acque e occupazioni abusive sul corso d’acqua.

Per tutte queste opere o manufatti sono stati eseguiti accertamenti all’ufficio tecnico del comune di Empoli e hanno evidenziato una casistica molto varia: dalla presentazione di domanda di condono edilizio ancora in corso di definizione, da strutture e manufatti presenti all’interno dell’area realizzati senza titolo edilizio, pertanto irregolari. Molte di queste strutture, a parte i titoli abilitativi urbanistici, sono state realizzate in assenza di specifica autorizzazione idraulica e quindi, in base a quanto relazionato dalla Difesa del Suolo della Regione Toscana, sono da ritenersi abusivi.

L’autorizzazione idraulica fa riferimento al Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie che, anche se datato, è quanto mai attuale ed è nato per valutare la compatibilità con il buon regime delle acque del corso d’acqua, riferite anche ad un’area inondabile e non solo al corso d’acqua con estensione prevalente lineare.

Gli accertamenti condotti dai militari della stazione di Empoli hanno portato a denunciare all’autorità giudiziaria 13 persone ed elevare sanzioni amministrative per 2.500 euro circa. Le verifiche proseguiranno anche per tutta la stagione estiva per poi passare ad accertare i prelievi non autorizzati di acque e le occupazioni abusive sulla destra idrografica del corso d’acqua.

I carabinieri forestali ribadiscono la pericolosità di manufatti abusivi lungo gli argini dei corsi d’acqua perché costituenti grave pregiudizio per l’assetto idrogeologico del territorio, già fortemente compromesso e fragile. Va interrotta la pericolosa tendenza a occupare gli spazi prossimi agli alvei, sia a tutela del regolare scorrimento delle acque sia in funzione preventiva rispetto ai rischi per le persone e le cose che potrebbero derivare dalle esondazioni.