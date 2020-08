Ciclista nel dirupo, vigili del fuoco a Cusignano

Era uscito per una passeggiata in campagna. A un certo punto l’uomo è caduto in un dirupo. Per recuperarlo, nella serata di oggi 6 agosto, nella località Cusignano del comune di San Miniato sono arrivati i vigili del fuoco.

Prima gli operatori sanitari del 118, che da soli però, non potevano operare in sicurezza. L’infortunato è stato riportato in strada e consegnato al 118. Ha riportato diverse fratture ed è stato trasportato all’ospedale San Giuseppe di Empoli.