Incidente a Santa Croce sull’Arno, 27enne in ospedale

Cause e dinamica dello scontro sono ancora in corso di aggiornamento da parte dei carabinieri. Dopo un incidente in via Pallesi a Santa Croce sull’Arno, intorno alle 6,30 di oggi 6 agosto, un ragazzo di 27 anni è finito all’ospedale.

Rimasto bloccato nell’abitacolo dell’auto dopo lo scontro, per estrarlo sono intervenuti i vigili del fuoco.

Soccorse anche altre 2 persone coinvolte nell’incidente.

(Notizia in aggiornamento)