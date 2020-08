Incidente tra 3 mezzi a Fucecchio, conducente incastrato

Le cause e la dinamica dell’incidente sono ancora in fase di accertamento da parte degli agenti della polizia locale di Fucecchio. I 3 veicoli coinvolti in un incidente nel pomeriggio di oggi 6 agosto a Fucecchio, provenivano da 3 direzioni diverse e si sono scontrati all’incrocio tra via Bertoncini e via della Querciola.

Nell’impatto, uno dei mezzi è finito addosso a un altro, incastrando all’interno dell’abitacolo il conducente, tanto che per estrarlo sono dovuti intervenire i vigili del fuoco.

Nello scontro sono rimaste ferite tre persone, tutte e tre accompagnate all’ospedale San Giuseppe di Empoli per gli accertamenti e le cure del caso.