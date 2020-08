Auto si ribaltata a Ponte a Cappiano, arriva Pegaso

Cause e dinamica sono ancora in corso di accertamento da parte degli agenti della polizia municipale di Fucecchio. Nel pomeriggio di oggi 7 agosto, un’auto si è ribaltata a Ponte a Cappiano.

Sul posto, per estrarre il ferito, un uomo di 36 anni, sono arrivati i vigili del fuoco. Il personale sanitario inviato dal 118 ha ritenuto di allertare l’elisoccorso Pegaso.

Il 36enne è stato trasportato in condizioni serie all’ospedale Careggi di Firenze ed è al momento in prognosi riservata. per quanto possibile ricostruire finora, non risultano coinvolti altri veicoli.

(Notizia in aggiornamento)