Droga, borsone con 6 chili di hashish nel bosco delle Vedute

Stava facendo un servizio alle Vedute di Fucecchio quando i carabinieri della stazione di Fucecchio hanno trovato un borsone ben nascosto nella fitta boscaglia, risultato poi contenere ben 60 panetti di hashish, per un peso di circa 6 chili.

Probabilmente, quanto rinvenuto costituiva per gli spacciatori un punto di stoccaggio dello stupefacente, che consentiva loro di disporre all’occorrenza dell’hashish, anche in cospicui quantitativi, per soddisfare le esigenze di assuntori e di altri spacciatori. Lo stupefacente è stato sequestrato e sono in corso ulteriori indagini.

Negli ultimi giorni i carabinieri della stazione di Fucecchio hanno intensificato i controlli nelle frazioni che insistono nell’area delle Cerbaie, particolarmente interessata dal fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti.

In particolare, i militari dell’Arma hanno predisposto numerosi servizi finalizzati a garantire la sicurezza dei cittadini, tra cui posti di controllo e ispezioni a piedi nelle aree boschive dove sono soliti gravitare personaggi dediti allo spaccio e acquirenti.