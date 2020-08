Adolescente di 16 anni precipita per 5 metri a Malbacco

E’ in condizioni serie ma fortunatamente non in pericolo di vita un ragazzo di 16 anni residente in provincia di Pisa che nel primo pomeriggio di oggi (9 agosto) è scivolato precipitando per 5 metri da un costone roccioso, alle piscine di Malbacco, nel Pozzo della Madonna, nel comune di Seravezza.

L’incidente avvenuto attorno alle 13,30 ha richiesto l’intervento non soltanto del personale 118 in ambulanza ma anche dell’elisoccorso Pegaso i cui tecnici hanno raggiunto il luogo della caduta in pochi minuti. L’adolescente si è procurato un politrauma ma è sempre rimasto cosciente.

E’ stato trasferito all’ospedale Versilia con il codice giallo dopo una complicata operazione di soccorso con l’eliambulanza.