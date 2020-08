Maxi colpo a Vinci, via con 50mila litri d’olio

L’olio era già nelle lattine da 5 litri. Per un valore totale di oltre 50mila, però. Il colpo è stato fatto nella notte tra 9 e 10 agosto a Vinci.

L’allarme per i carabinieri della stazione di Vinci è scattato dopo che qualcuno si è introdotto in un oleificio. Dal sopralluogo dei militari non sono emersi segni di effrazione.

Sul caso indagano i carabinieri della compagnia di Empoli.