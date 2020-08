Coronavirus, tutti negativi i tamponi dei contatti stretti della 20enne pisana contagiata

Sono tutti negativi gli esiti sui tamponi eseguiti ai contatti stretti della 20enne pisana risultata poi positiva al coronavirus e che ha frequentato la discoteca Seven Apples nella notte fra l’8 e il 9 agosto. Il test verrà ripetuto fino alla fine del periodo della quarantena.

Intanto le prenotazioni per l’effettuazione del tampone orofaringeo sono salite a 726. Perché tutto proceda in modo scorrevole, senza creare code, in queste ore il personale sta organizzando il lavoro e preparando le liste per i diversi territori. I tamponi, in modalità drive-through, si potranno fare il 15 e il 16 agosto.