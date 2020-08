Ruba una borsa e scappa, lo accerchiano e bloccano i clienti del bar

Ha afferrato la borsa ed è scappato dal negozio tra le urla della titolare. Ad aspettarlo fuori, però, c’erano i clienti del bar che lo hanno accerchiato e bloccato, mentre la polizia era in transito. E’ stato così identificato e denunciato in stato di libertà un uomo di 55 anni di Empoli, già noto, dopo il tentato furto a Pontedera.

Nella mattina di oggi 14 agosto, l’uomo è entrato nel negozio Marsili di via Tosco romagnola. Approfittando della distrazione della titolare e della commessa, ha tentato di rubare la borsa lasciata incustodita in un ufficio sul retro del negozio. Scoperto, ha cercato subito di scappare uscendo dal negozio ma le grida della titolare hanno attirato l’attenzione di un gruppo di avventori del bar Digusto, in quel momento particolarmente affollato.

Diverse persone sono accorse e hanno circondato l’uomo, che non è più riuscito ad allontanarsi a bordo della sua bicicletta, con la quale era arrivato al negozio. La situazione poteva mettersi male, se non fosse che in quel momento sono passati il dirigente del commissariato di Pontedera e il comandante della polizia locale che, visto il trambusto, sono intervenuti bloccando e identificando l’uomo e facendo convergere sul posto alcune pattuglie.

L’uomo è stato quindi accompagnato in commissariato per gli adempimenti successivi e dopo essere stato sottoposto ai rilievi fotodattiloscopici è stato denunciato in stato di libertà per il reato di tentato furto aggravato. Una conclusione che sarebbe potuta essere meno felice se non ci fosse stata la solidarietà e il senso civico di quelle persone che, a proprio rischio, hanno fermato il ladro, aiutando la titolare del negozio e le forze dell’ordine.