Per tirarlo fuori da lì, è stato necessario l’intervento dell’elicottero dei vigili del fuoco. Il ragazzo, 25 anni di Fucecchio, si trovava sugli scogli del Romito, a Livorno, quando è scivolato e ha sbattuto una spalla.

Anche per questo non riusciva a risalire. E’ successo nel pomeriggio di ieri 13 agosto. Immediati sono scattati i soccorsi e alla fine è dovuto arrivare l’elicottero Drago da Cecina per portare in salvo il giovane, trasferito in ospedale in condizioni non gravi. I vigili del fuoco si sono calati con il verricello.

Il recupero è stato complesso: sul posto sono arrivati i vigili del fuoco del comando di Livorno e il personale del nucleo sommozzatori e di quello speleo alpino fluviale via terra e via mare.