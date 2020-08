Falsi addetti Acque tentano truffe in casa: la società lancia l’allarme

Falsi addetti di Acque Spa tentano truffe nelle case degli anziani. Nuove segnalazioni in questo senso sono giunte all’azienda che gestisce il servizio idrico. Di qui un nuovo appello a stare attenti a non cadere nei raggiri.

“Nelle ultime settimane – spiega Acque – ci sono pervenute nuove segnalazioni circa persone che si presentano alla porta fingendosi addetti del gestore idrico e chiedono di entrare in casa con la scusa di un’emergenza che in realtà non esiste. Il loro obiettivo è approfittarsi della buona fede del padrone di casa per farsi consegnare contanti o beni di valore”.

“Ricordiamo – ricorda l’azienda – che i nostri addetti non effettuano sopralluoghi all’interno delle case, né per controllare la qualità dell’acqua, né per verifiche sull’impianto interno, né per altri motivi. I nostri tecnici si presentano a domicilio soltanto su espressa richiesta dell’utente e solo dopo aver concordato un appuntamento. Allo stesso modo, non offriamo servizi per gli impianti privati e non proponiamo l’acquisto di prodotti né telefonicamente, né porta a porta o su appuntamento, tanto meno chiedendo anticipi in denaro“.

“Invitiamo i cittadini a prestare la massima attenzione e a segnalare alle autorità telefonate sospette – conclude Acque – offerte di servizi commerciali a nome di Acque e tentativi di entrare in casa da parte di chi si spaccia per operatore del gestore idrico”.