Nottata movimentata quella appena trascorsa a Santa Croce sull’Arno in via Caduti dell’Arma dei Carabinieri. Per cause che sono al vaglio dei tecnici di Acque Spa si è lesionato un tubo del collettore che porta l’acqua al serbatoio di emergenza.

La rottura ha causato l’immediato allagamento della strada e delle aree circostanti e ha richiesto l’immediato intervento per la riparazione d’urgenza da parte dei tecnici di Acque Spa che hanno lavorato in nottata anche per evitare guai più grossi. Nelle prossime ore, poi, verrà valutata la necessità di ulteriori interventi.

La falla ha comunque svegliato e allertato gli abitanti della zona che si sono riversati ai balconi e in strada. Sul posto, per eventuali necessità, anche i vigili del fuoco e i carabinieri della locale stazione.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO