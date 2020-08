Coronavirus, chiudono le discoteche. Mascherine anche all’aperto dalle 18 alle 6

Da domani (17 agosto) in tutta Italia sono chiuse con decreto ministeriale le discoteche e sale da ballo, sia all’aperto sia al chiuso. Così ha deciso il governo dopo la recrudescenza di episodi di coronavirus fra giovani e giovanissimi.

Inoltre la nuova ordinanza prevede l‘obbigo di utilizzare la mascherina anche all’aperto dalle 18 alle 6 del mattino, nei luoghi pubblici (piazze, slarghi, strade) e vicino ai locali dove è facile che si creino assembramenti anche occasionali e spontanei.

In Toscana, per ordinanza regionale, l’uso della mascherina all’aperto in luoghi frequentati è già in vigore da mesi. Anche questa ordinanza, come le precedenti, al momento vale fino al 7 settembre.