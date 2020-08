Auto fugge a un controllo, era rubata

Nella mattinata di ieri (16 agosto), durante un controllo, una pattuglia della polizia stradale di Pisa ha notato un’auto compiere una strana manovra nei pressi dello svincolo interporto della FiPiLi. Una manovra che agli agenti è parsa fatta apposta per evitare di incrociarsi con l’auto della polizia.

Per questo motivo i poliziotti hanno deciso di procedere con un controllo del mezzo ma quando sono stati attivati i dispositivi di segnalazione per intimare l’alt l’auto ha aumentato la velocità per seminare la pattuglia. Da qui è partito un inseguimento lungo il ramo di Livorno della strada di grande comunicazione, che è terminato nei pressi del cimitero di Uliveto Terme, dove, grazie al contributo della polizia locale, è stata ritrovata l’auto abbandonata dai fuggitivi.

Il mezzo era stato rubato a Roma qualche settimana prima e all’interno sono stati ritrovati materiale elettronico ancora confezionato, mazzi di chiavi e diversi gioielli ritenuti provento di furto.