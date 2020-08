Le fiamme si sono alzate stamattina (17 agosto) per cause ancora da accertare. L’incendio ha coinvolto le sterpaglie intorno al poligono di tiro di Pontedera e subito si sono attivati i vigili del fuoco per circoscrivere l’area.

L’attenzione è massima proprio perché al poligono sono conservati diverse munizioni potenzialmente pericolose. Intanto si è attivato anche l’elicottero che attinge l’acqua dal vicinissimo lago Braccini.

(Foto di Enrico Damiani)

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO