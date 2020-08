Aveva commesso un furto a Firenze, arrestato a Pisa

Aveva commesso un furto a Firenze nel 2016 ed è stato fermato a Pisa dai militari della compagnia dei carabinieri durante i consueti controlli del territorio. Un 44enne è stato tratto in arresto.

In particolare, i carabinieri della sezione radiomobile hanno rintracciato l’uomo notificandogli un ordine di carcerazione per espiazione di una pena detentiva residua, emesso dalla corte di appello di Firenze, in ordine al reato di furto commesso a Firenze a luglio del 2016.

L’uomo è stato accompagnato nella casa circondariale di Pisa, dove sconterà la pena della reclusione di cinque mesi.