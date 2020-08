Tricolore nel mirino dei vandali, tagliata la corda che regge la bandiera

Un’immagine certamente impattante quella che si è presentata oggi davanti agli occhi di chi è andato al mercato a Fucecchio in piazza 20 settembre. Il tricolore italiano a terra, caduto sotto i colpi del vandalismo. La scena, però non è durata molto: i “capitellisti”, che nel gergo di paese sono i personaggi che danno colore al paese e passano le loro giornate in un preciso angolo di piazza Montanelli, si sono subito adoperati a tirarla di nuovo su.

“È un dispiacere – questo il commento del sindaco Alessio Spinelli – vedere il tricolore a terra. Si tratta di un gesto commesso da chi non conosce il valore della bandiera e soprattutto di una bandiera posta davanti al monumento che ricorda i nostri caduti per la Patria.

C’è bisogno di maggior senso civico. L’appello a riportare l’insegnamento dell’educazione civica a scuola è quanto mai attuale. Il rispetto dei valori, delle istituzioni, dei simboli è fondamentale se vogliamo essere un paese forte nei fatti e non solo a parole. Per fortuna ci sono ancora tante persone che questi valori li custodiscono saldamente. Come i nostri “capitellisti”, un baluardo di Fucecchio”