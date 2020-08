Ubriaco picchia la moglie e le impedisce di uscire, intervengono i vicini

Sono stati momenti concitati, drammatici, quelli di ieri sera (18 agosto) a Castelfiorentino. Un uomo, violento, in preda ai fumi dell’alcol ha iniziato a inveire contro la moglie, non curandosi nemmeno della presenza delle due figlie piccole. Intorno a mezzanotte le urla della donna sotto alle botte del marito hanno attirato l’attenzione dei vicini che subito hanno chiamato i carabinieri.

La segnalazione alla centrale operativa dei carabinieri di Empoli è arrivata da una donna residente nella zona e, quando dopo pochi minuti le forze dell’ordine sono arrivate sul posto hanno trovato ad attenderli in strada una giovane donna lì residente, in compagnia di una bambina in tenera età. La giovane, in fortissimo stato di agitazione, ha riferito di essere stata violentemente picchiata dal marito, ancora in casa e ubriaco per aver abusato di bevande alcooliche. La donna, emotivamente provata, nel raccontare l’accaduto ha mostrato delle vistose ecchimosi sul naso, sulla testa e sul braccio destro, al ché i militari hanno subito provveduto ad allertare anche personale del 118.

Subito prima dell’arrivo dei militari, intorno alle 23,50, stando a quanto raccontato dai residenti, alcune persone hanno cercato di farsi aprire la porta dell’appartamento dei due coniugi, entrambi di nazionalità rumena. Udendo le urla di aiuto per sé stessa e per le bambine, i vicini dopo aver chiamato i carabinieri, temendo che la situazione potesse degenerare, sono andati a bussare. Dopo vari tentativi sono riusciti a farsi aprire ed è a quel punto che si sono accorti che l’uomo impediva alla moglie di uscire. Approfittando di un momento di distrazione del marito, la donna è riuscita a scappare in strada portando con sé la figlia più grande.

A quel punto il marito è sceso più volte in strada, minacciando la moglie e i vicini fino all’intervento della pattuglia dell’arma che, bloccato l’uomo e sentito il sostituto procuratore di turno presso la procura della Repubblica del tribunale di Firenze, Christine Von Borries, ha tratto in arresto il 41enne e lo ha portato al carcere Sollicciano, mentre la donna è stata accompagnata all’ospedale San Giuseppe di Empoli per le cure del caso.