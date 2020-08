Incendio in un sottotetto, paura a Cascina

È successo ieri pomeriggio (mercoledì 19 agosto), quando il fumo che partiva dal sottotetto di San Frediano a Settimo in via quattro novembre si sentiva in tutto il comune di Cascina.

A spegnere le fiamme sono subito arrivati i vigili del fuoco di Cascina insieme a moduli di supporto da Pisa con autoscala e autobotte.

Per fortuna, a parte i danni all’edificio, non ci sono persone coinvolte.