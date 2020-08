Quando i militari della compagnia dei carabinieri di Pisa sono entrati hanno visto, tra cumuli di immondizia e rifiuti di ogni genere, dieci persone, alcune delle quali dormivano su materassi di fortuna posti sul pavimento mentre altre bivaccavano all’interno della struttura. Questo l’esito del blitz all’interno dei locali dell’ex vetreria Vitarelli in zona Porta a Mare, che si inserisce nell’ambito dei consueti servizi di controllo del territorio, al fine di contrastare il crescente degrado delle zone industriali abbandonate della città e abusivamente occupate.

I Carabinieri con l’ausilio del nucleo cinofili di San Rossore hanno fatto irruzione all’interno dei capannoni e dei locali adibiti ad ufficio dell’ex fabbrica.

Foto 2 di 2



Le persone (7 stranieri e tre italiani), risultate poi tutte con precedenti per reati contro il patrimonio e/o per delitti in materia di stupefacenti, sono state immediatamente allontanante dalla struttura, ad esclusione di due soggetti che sono stati condotti in caserma per l’identificazione mediante foto segnalamento.