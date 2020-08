Cade dalla bici, 15enne finisce in ospedale

È stata una brutta caduta per un ragazzo di 15 anni, ma per fortuna niente di grave. Stava facendo un giro con la sua bicicletta oggi pomeriggio (21 agosto) intorno alle 16 in via Ontraino nella frazione di Roffia a San Miniato quando ha perso il controllo della bici e si è trovato a terra.

Da subito allertati i soccorsi. All’arrivo dell’ambulanza i sanitari hanno ritenuto di accompagnarlo al pronto soccorso dell’ospedale San Giuseppe di Empoli per accertarsi delle condizioni di salute.