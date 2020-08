Castelfranco in lutto, è morto Sergio Falaschi

È morto ieri mattina (20 agosto) Sergio Falaschi, volto molto noto a Castelfranco di Sotto per il suo lavoro come ex dipendente comunale e per la sua grande passione: la caccia.

Aveva lavorato per anni in municipio, prima all’ufficio personale e poi a quello dei tributi, con grande spirito di servizio e dedizione. I castelfranchesi lo ricordano come una persona cordiale e anche per gli ex colleghi era un “lavoratore esemplare”, un modello per tutti. Ha cercato, invano, di lottare contro un male improvviso, che in poco tempo se l’è portato via.

Al cordoglio si è unito anche il sindaco di Castelfranco, Gabriele Toti.