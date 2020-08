In fiamme annessi agricoli fra Santa Croce e Fucecchio

Un incendio di vaste proporzioni si è sviluppato questa sera (21 agosto) al confine fra i territori comunali di Santa Croce sull’Arno e Fucecchio, in via del Castellare, località Le Confina.

Per cause ancora da accertare hanno iniziato a bruciare alcuni annessi agricoli. Fumo nero è restato visibile in lontananza al tramonto. Dopo il calare del sole il fronte del fuoco è stato ancora più visibile anche a distanza.

Sul posto diverse squadre dei vigili del fuoco da Pontedera e Santa Croce che hanno controllato lo svilupparsi delle fiamme. L’incendio rapidamente è stato domato ed è potuta iniziare la bonifica.