Droga, beccato un 48enne dai carabinieri

È stato tratto in arresto dai carabinieri della stazione di Navacchio, nel comune di Cascina, per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. Questa la sorte che è toccata nel primo pomeriggio di oggi (23 agosto) al 48enne nell’ambito di un servizio di controllo del territorio.

Più nel dettaglio, i militari hanno sorpreso l’uomo, già sottoposto agli arresti domiciliari per analogo reato, in possesso di quasi 5 grammi e mezzo di eroina, suddivisi in 11 dosi e della somma in contanti di 348 euro.

Arrestato, è stato nuovamente posto ai domiciliari, in attesa di essere giudicato con rito direttissimo, previsto per domani.