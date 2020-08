Originario di Montopoli il sub morto dopo l’immersione alle Formiche

Malore fatale per un sub nelle acque delle isole Formiche di Grosseto.

L’uomo di 50 anni, Federico Conzales, originario di Montopoli (la famiglia è molto conosciuta per aver gestito una concessionaria Renault a Livorno), è morto ieri pomeriggio (22 agosto) mentre partecipava ad un’immersione di fronte alla costa di Marina di Grosseto. Si è sentito male in immersione e quando è risalito le sue condizioni si sono aggravate, ma inutile è stato il soccorso degli altri sub che erano con lui e l’arrivo dei soccorsi.

La salma è stata recuperata e trasferita all’obitorio dell’ospedale di Grosseto con l’elicottero Pegaso. Sul posto anche la Guardia Costiera.

Il pm, Giampaolo Melchionna, ha disposto l’autopsia mentre gli accertamenti valuteranno anche le attrezzature usate dal sub.

Si tratta del secondo caso in pochi giorni: l’8 di agosto scorso un altro sub era scomparso alla isole Formiche durante un’immersione. Il corpo senza via era stato trovato soltanto il giorno dopo nel mare tra Giglio e Giannutri.