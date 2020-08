Cavalli maltenuti e denutriti, denunciato allevatore

Sette cavalli adulti e 2 puledri. Tenuti, secondo i carabinieri Forestale di Empoli, in strutture precarie e non idonee, in condizioni igieniche insufficienti (i luoghi di detenzione dei cavalli erano stracolmi di letame, gli stalli non venivano puliti da molto tempo). Inoltre un cavallo aveva una ferita aperta sul torace.

Per questo i militari hanno denunciato il titolare e responsabile dell’allevamento all’autorità giudiziaria per i reati di maltrattamento di animali e di falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico.

I carabinieri forestali hanno eseguito una serie di accertamenti in un allevamento di cavalli a Ormicello, nel Comune di Empoli, a seguito di alcune segnalazione. Ai militari, il titolare ha raccontato che l’Asl Servizio Veterinario aveva già impartito prescrizioni per lo spostamento degli animali in luogo idoneo e riferiva che sarebbero spostati nel giro di pochi giorni.

I militari nel corso del primo accertamento constatavano anche varie irregolarità amministrative nella gestione dell’allevamento e in un ulteriore sopralluogo effettuato dai Forestali di Empoli insieme ai medici veterinari dell’Asl, per verificare se gli animali erano stati spostati o sistemati in maniera idonea, nell’allevamento in questione non erano presenti cavalli e il titolare mostrava tre Mod. IV cartacei attestanti lo spostamento dei cavalli.

I modelli forniti non erano elettronici (dal 2 settembre 2017, la normativa prevede l’utilizzo di Mod. IV in modalità informatica attraverso la banca dati nazionale -BDN-) e la destinazione dei cavalli dichiarata, come accertato in seguito, non veritiera.

Anche altri cavalli introdotti nell’allevamento oggetto di controllo e poi spostati, dopo pochi mesi di detenzione, risultavano fortemente denutriti e sofferenti a seguito della mancanza di cure e di cibo.