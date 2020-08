Coronavirus, 5 nuovi positivi a Castelfranco di Sotto

Tra il pomeriggio di ieri 24 e quello di oggi 25 agosto, in Toscana ci sono 34 nuovi casi di positività al coronavirus, 14 identificati in corso di tracciamento e 20 da attività di screening. L’età media dei 34 casi di oggi è di 38 anni circa e il 54% è risultato asintomatico. Delle 34 positività odierne, 13 casi sono ricollegabili a rientri dall’estero, di cui 5 per motivi di vacanza (1 Spagna, 2 Malta, 1 Germania) e 5 ricollegabili a rientri da altre regioni italiane (3 Sardegna, 2 Emilia Romagna).

Sono 3.476 i casi complessivi ad oggi a Firenze (7 in più rispetto a ieri), 600 a Prato, 797 a Pistoia (3 in più), 1.141 a Massa (9 in più), 1.497 a Lucca (1 in più), 1.013 a Pisa (1 in più), 532 a Livorno, 764 ad Arezzo (2 in più), 480 a Siena (7 in più), 444 a Grosseto (2 in più). Sono 509 i casi positivi notificati in Toscana, ma residenti in altre regioni (2 in più).

Oggi a Castelfranco di Sotto si segnalano 5 nuovi casi: 3 sono già stati segnalati nel bollettino di ieri 24 agosto (qui). Sono in buone condizioni e fanno parte di due distinti nuclei familiari.

In uno dei due casi, un bambino ha mostrato sintomi e a seguito dei tamponi è risultata la positività anche dei genitori. L’altro caso, riguarda una coppia di coniugi di ritorno dalle ferie trascorse in una località italiana: hanno saputo della positività di una persona nella struttura in cui hanno trascorso un periodo e così hanno deciso di fare il tampone, pur essendo asintomatici, risultando positivi.

“Per fortuna – il commento del sindaco Gabriele Toti – tutte queste persone si trovano in buone condizioni e stanno trascorrendo questo periodo nelle rispettive abitazioni. A loro mando la vicinanza della nostra comunità. In tutti questi casi la Asl ha ricostruito i passaggi e le persone con cui sono entrate a contatto provvedendo a disporre le quarantene per tutti i soggetti interessati. Il virus sta girando ancora tra noi: resta ancora necessario, quindi, usare mascherine e le altre forme di precauzioni”.

In Toscana, complessivamente, 993 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi (22 in più rispetto a ieri, più 2,3%). Sono 2.467 (166 in più rispetto a ieri, più 7,2%) le persone, anche loro isolate, in sorveglianza attiva, perché hanno avuto contatti con persone contagiate (Asl Centro 1.233, Nord Ovest 826, Sud Est 408).

Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid oggi sono complessivamente 46 (2 in più rispetto a ieri, più 4,5%), 5 in terapia intensiva (stabili rispetto a ieri).

Le persone complessivamente guarite sono 9.075 (10 in più rispetto a ieri, più 0,1%): 129 persone clinicamente guarite (3 in più rispetto a ieri, più 2,4%), divenute cioè asintomatiche dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all’infezione e 8.946 (7 in più rispetto a ieri, più 0,1%) dichiarate guarite a tutti gli effetti, le cosiddette guarigioni virali, con doppio tampone negativo.