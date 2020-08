Resta sotto al trattore, a Palaia arriva Pegaso

Per cause e con dinamica in corso di accertamento, il trattore sul quale stava lavorando si è ribaltato. E’ rimasto così ferito in modo serio il conducente del mezzo, soccorso dal personale sanitario dell’automedica di Peccioli inviato dal 118 che ha ritenuto necessario l’intervento dell’elisoccorso Pegaso.

L’incidente è successo nel pomeriggio di oggi 25 agosto a Palaia, in una zona impervia. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco di Cascina e Pontedera che stanno lavorando per estrarre il conducente.