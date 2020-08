Incidente in Aurelia, ferito 23enne di Fucecchio

Stava tornando a casa, a Fucecchio. Il ragazzo, 23 anni, era in sella alla sua moto e stava percorrendo l’Aurelia quando, per ragioni e con dinamica in corso di accertamento, ha sbandato ed è finito contro il guardrail, che lo ha ributtato nella corsia dove ha terminato la carambola contro un’auto.

I soccorsi sono scattati nel pomeriggio di ieri 25 agosto, sulla strada a doppia corsia nei pressi dello svincolo di Livorno. Il ragazzo è stato immediatamente soccorso e portato all’ospedale con vari traumi.

In corso di accertamento sono ancora le cause dell’incidente, visto che, secondo quanto raccontato da alcuni testimoni, la moto avrebbe sbandato da sola, in modo autonomo.