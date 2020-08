La colonna di fumo si vede da Pisa. E’ andato completamente distrutto in un incendio, nel pomeriggio di oggi 29 agosto, il Ghiomelli Garden di Livorno. Per spegnere le fiamme sono arrivati i vigili del fuoco con autobotti dai comandi di Pisa, Massa, Lucca e Prato in supporto a quelli di Livorno.

La zona è interessata da un forte vento che non ha reso facili le operazioni di spegnimento prima e di bonifica poi. Sono state danneggiate e andate distrutte anche alcune autovetture parcheggiate nelle immediate vicinanze.

I vigili del fuoco di Cecina e di Follonica inoltre, sono stati impegnati anche in un incendio di bosco a Cafaggio, nel comune di Campiglia Marittima. A scopo cautelativo è stato evacuato il residence Le Corti Montipitti, struttura con una ventina di unità abitative.